الجابر: الهلال لا يصنع الفرح لعشاقه فقط بل يهدي كارهيه قليلاً من الفرح

نواف السالم(صدى):

ردّ سامي الجابر، على بعض الجماهير المنافسة التي أبدت بالغ سعادتها بخسارة الهلال من الريان القطري في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا بهدفين لهدف قائلاً إن الهلال يهدي كارهيه أحيانًا قليلاً من الفرح .

وقال الجابر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : الهلال لا يصنع الفرح لعشاقه فقط بل يهدي كارهيه أحيانًا قليلاً من الفرح نفرح كثيرًا ويفرحون قليلاً.. الزعيم مصدر فرح و فخر.