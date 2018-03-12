العيسى ينفي خصخصة المدارس الحكومية

نايف السالم(صدى):

قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إن مشروع المدارس المستقلة يُعد تشغيلا جزئيا من قبل القطاع الخاص ويكفل استمرارية المعلمين تحت مظلة الوزارة، نافيا في الوقت ذاته الاتجاه نحو الخصخصة الكلية للمدارس الحكومية.

وأوضح أن لدى الوزارة خططا توسعية في التعليم الجامعي ومشروعا للجامعات التطبيقية، مشيرا إلى أنه يتم دراسة الأولويات الخاصة بكل منطقة.

وأضاف العيسى أن مشروع التربية البدنية للبنات هو قرار استراتيجي تم تطبيق بعض النشاطات منه حسب إمكانات المدارس، مبينا أن المشروع قائم ويتم حسب خطط دقيقة ومحددة والتفاعل كبير من جانب المدارس والطالبات ونتطلع لاستكمال كل الاحتياجات الخاصة بهذا المشروع مستقبلا.