  • الإثنين 12

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مصادرة لحوم وخضراوات مخالفة للاشتراطات الصحية بالباحة

مصادرة لحوم وخضراوات مخالفة للاشتراطات الصحية بالباحة

مصادرة لحوم وخضراوات مخالفة للاشتراطات الصحية بالباحة
إبراهيم الزهراني(صدى):

شنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة الباحة ، اليوم الإثنين ، جولات رقابية لرصد المخالفات الصحية ، بعدة مناطق .

وأسفرت الجولات ، عن ضبط 350 حبة دجاج تالفة لسوء التخزين ، و30 كيلوجرامًا لحوم تالفة ، وخضراوات فاسدة ، فضلًا عن أطعمة ومشروبات منتهية الصلاحية ، ومستحضرات وأدوية طبية مخالفة للاشتراطات ، حيث تمت مصادرتها .

 


الوسوم:, , , , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2459 ] نشر منذ 1 ساعة

ليتك ياإبراهيم حددت المواقع لتتم مقاطعتهم
فبدون تحديد المواقع يسلمون الغرامة وبعدها يمارسون ذلك مرة أخرى
فلا حسيب ولا رقيب

[ عدد التعليقات: 1225 ] نشر منذ 51 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل، على كل غاش وظالم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *