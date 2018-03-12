مصادرة لحوم وخضراوات مخالفة للاشتراطات الصحية بالباحة
شنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة الباحة ، اليوم الإثنين ، جولات رقابية لرصد المخالفات الصحية ، بعدة مناطق .
وأسفرت الجولات ، عن ضبط 350 حبة دجاج تالفة لسوء التخزين ، و30 كيلوجرامًا لحوم تالفة ، وخضراوات فاسدة ، فضلًا عن أطعمة ومشروبات منتهية الصلاحية ، ومستحضرات وأدوية طبية مخالفة للاشتراطات ، حيث تمت مصادرتها .
🔫فتامين (( و))[ عدد التعليقات: 2459 ] نشر منذ 1 ساعة
ليتك ياإبراهيم حددت المواقع لتتم مقاطعتهم
فبدون تحديد المواقع يسلمون الغرامة وبعدها يمارسون ذلك مرة أخرى
فلا حسيب ولا رقيب
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1225 ] نشر منذ 51 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل، على كل غاش وظالم.