معلومات وأسرار لا تعرفها عن النجم كريستيانو رونالدو

أنس القاسم(صدى):

كريستيانو رونالدو لاعب كرة قدم محترف برتغالي الأصل لمع نجمه مع نادي مانشستر يونايتد وتابع تألقه مع نادي ريال مدريد الإسباني هو أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخ ريال مدريد وحامل لعدة ألقاب متنوعة في تاريخ الكرة يظن عشاق كرة القدم وعشاق رونالدو أنهم يعرفون كل شيء عنه ولكن هناك معلومات وأسرار وتفاصيل كثيرة لا يعرفها مشجعي النجم البرتغالي رونالدو.

– نبذة تفصيلية عن كريستيانو رونالدو:

ولد كريستيانو رونالدو في 5 فبراير عام 1985 في مدينة فونشال ماديرا البرتغالية في منزل مسقوف من الصفيح والذي كان يطل على المحيط. كوِّنت حياته المبكرة بالمشقة رونالدو هو الأصغر من بين أربع أطفال ولدوا من ماريا دولوريس دوس سانتوس عملت والدته كطباخة من أجل أن تتمكن من تربية أبنائها بفضل عمل والده كمدير للمعدات في أحد النوادي تعرف رونالدو لأول مرة على رياضة كرة القدم وخلال الفترة التي أصبح عمره فيها 10 سنوات، حيث كان متعرفاً عليه بالفعل بكونه ظاهرة عجيبة حيث كان يعيش لأجل تلك الرياضة كل ما أراد فعله وهو فتى هو لعب كرة القدم هذا ما ذكره أبوه للصحفيين البريطانيين أنه كان يتغيب عن الوجبات الطعام أو يهرب من نافذة غرفته مع كرة عندما كان من المفترض أن يقوم بواجباته المنزلية بدأ رونالدو مسيرته كلاعب في نادي شباب أندورينها حيث لعب لموسمين قبل أن ينتقل إلى نادي ناسيونال ماديرا في عام 1997 خطا كريستيانو رونالدو خطوة كبيرة بانتقاله إلى نادي سبورتينغ لشبونة أحد عمالقة البرتغال واشتعلت موهبة رونالدو فيه ما أدى إلى اهتمام مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السير أليكس فيرغسون والذي جلبه بمبلغ 12.24 مليون سنة 2003 فاز رونالدو بأول ألقابه مع النادي وهو كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سجل رونالدو أول ثلاث أهداف ل مانشستر ينايتد وساعدهم بالحصول على البطولة في عام 2008 حقق رونالدو سجل ممتاز في تسجيل الأهداف في عام 2009 دفع نادي ريال مدريد رقم قياسي والذي هو 131 مليون دولار من أجل خدماته في الموسم الثاني مع الريال أصبح رونالدو أفضل هداف في موسم واحد في تاريخ ريال مدريد بعد تسجيله 53 هدف وحطم رونالدو كذلك الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الإسباني أصبح كريستيانو رونالدو أسرع لاعب يسجل 100 هدف في الدوري الإسباني واستطاع في 2014 من الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه محققًا رقمًا قياسيًا في البطولة وهو تسجيل 17 هدف في موسم واحد وفي عام 2016 منح كريستيانو فريقه ريال مدريد اللقب الحادي عشر أوروبياً، بعدما فاز مع الفريق بنهائي دوري أبطال أوروبا 2016 ثم منح بلاده بفوزه بكأس أمم أوروبا على حساب المنتخب الفرنسي حصل رونالدو على جائزة الأفضل المقدمة من الفيفا لأفضل لاعب في العالم للمرة الثانية على التوالي بسبب أداءه في موسم 2016_2017 وحصل رونالدو على جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه ليعادل ميسي ويصبحان أكثر لاعبان فازا بالجائزة عبر التاريخ.

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– أصل تسمية اسم رونالدو:

لقب رونالدو وذلك تيمناً بالرئيس الامريكي رونالد ريغان حيث أن اسم رونالدو الأصلي هو كريستيانو سانتوس افيارو وقد كان والده من أشد محبي ومؤيدي الرئيس الأمريكي الأسبق ريغان، لذلك قرر أن يسمي ابنه كريستيانو رونالد وقد تحولت رونالد إلى رونالدو في اللغة البرتغالية.

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– لُقب كريستيانو بالطفل الباكي: كان رونالدو طفل سريع الغضب وسريع التأثر وكان يبكي كثير لأسباب لا تستدعي البكاء لذلك لقبته والدته بالطفل الباكي فقد كان يبكي إذا لم يقوم زملائه بتمرير الكرة له أو إذا أخطأ وأهدر هدف.

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– طُرد من المدرسة مرات عديدة: بسبب أنه قام بالاعتداء على أستاذه لأنه قام باهانته هو وعائلته وسخر من لكنته أمام زملائه وانه كان من عشاق كرة القدم فكان يتغيب كثيراً من أجل لعب هوايته المفضلة التي حبها منذ الصغر.

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– ابن كريستيانو جونيور لا يعرف والدته: حيث يرفض رونالدو الكشف عن هويتها ويقال أنها تعمل نادلة في أحد المطاعم الامريكية، حيث تعرف عليها في لوس أنجليس عام 2009، وقد منحها مبلغ كبير من المالح لكي تخفي هويتها وألا يعرف أحد أنها والدة جونيور.

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– خضع رونالدو لعملية تجميل فى أسنانه : يمكن ملاحظة هذا بسهولة عن طريق مقارنة صورة القديمة بصورة الحالية.

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– وقع كريستيانو رونالدو لينضم إلى صفوف ليفربول: قبل الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف عام 2003 كان كريستيانو رونالدو قد وقع للانضمام إلى صفوف نادي ليفربول الأمر الذي لم يتم بشكل كامل بسبب بعض الاختلافات المادية

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– سعى أرسنال لضم كريستيانو إلى صفوفه: حاول آرسين فينغر مدرب نادي آرسنال بضم النجم العالمي كريستيانو رونالدو ولم تكن العقبة أمراً مادياً وإنما كان إصرار نادي مانشستر يونايتد على ضم النجم العالمي إلى صفوفه.

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– أيدت والدة رونالدو انضمامه إلى صفوف مانشستر يونايتد: وذلك حتى يكون على مقربة منها ويستطيع المداومة على زيارتها ورؤيتها بشكل متواصل.

– رونالدو لم يرد ارتداء القميص رقم 7: رونالدو لم يرد أن يرتدي هذا القميص وإنما أردا الحصول على القميص رقم 28 وذلك تجنباً لمقارنته بأفضل اللاعبين الذين ارتدوا هذا القميص مسبقا.

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– تحظى مقابلات رونالدو بحضور جماهيري:ولن ينسى أحد المؤتمر الذي عقده في مدينة سانتياجو برنابو وذلك في السادس من يوليو عام 2006 حيث حضر هذا المؤتمر ما يزيد عن 80 ألف شخص في سابقة هي الأولى من نوعها في مدريد وقد كان مارادونا هو اللاعب الذي احتفظ بهذا الشغف الجماهيري حيث حضر 75 ألف مشجع لتحيته في عام 1984.

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– ابتعاد كريستيانو رونالدو عن التدخين: مثله مثل الكثيرين من الرياضيين فإن كريستيانو رونالدو يبعد نفسه عن التدخين أو تناول الكحول ويرجع السبب في ابتعاده عن الكحول ومقاطعته له بشكل تام بسبب وفاة والده نتيجة إدمانه للتدخين والكحول كما يفضل رونالدو عدم القيام بعمل أي رسومات تاتو على جسده و ذلك للقيام بعملية التبرع بالدم بين الحين والآخر.

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– كريستيانو رونالدو رجل الخير: على الرغم من الصورة الأنانية التي قد تبدو للبعض عن كريستيانو رونالدو إلا أن هذه الصورة غير حقيقية على الإطلاق فرونالدو رجل خير يحمل قلبه بين كفيه كما أنه لا يتردد في مساعدة الأخرين وفي 2006 سافر رونالدو إلى إندونيسيا لزيارة المناطق المتضررة من التسونامي وساهم بحملة تبرعات وصلت قيمتها إلى 120،000 $ وقام أيضا بدفع مصاريف سفر طفل من ضحايا الزلزال مع والده لحضور إحدى مباريات منتخب البرتغال وفي عام 2009 تبرع رونالدو بـ100.000£ إلى المستشفى الموجود بماديرا الذي ساهم في إنقاذ والدته في معركتها مع السرطان..

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– ثروة كريستيانو رونالدو: وضعت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في مارس 2010، كريستيانو رونالدو في المرتبة الثالثة للاعبي كرة القدم الأعلى أجرًا، خلف كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والإنجليزي ديفيد بيكهام والتي يدخل فيها كل من الرواتب والمكافآت والأرباح خارج الملعب. كما تقدر قيمة ثروته الصافية بـ160 مليون $ حسب قائمة مجلة فوربس وهو مانفاه رونالدو الذي قال بأن ثروته الشخصية أكثر من ذلك بكثير وتبلغ 245 مليون $

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– أشهر أقوال كريستيانو رونالدو: أنا أعيش حلماً لا أريد أبداً أن أستيقظ منه… الموهبة من دون التدريب ليس لها قيمة.