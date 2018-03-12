غدًا.. بدء حجز تذاكر مونديال روسيا على موقع ” فيفا “

نواف السالم(صدى):

تنطلق غداً الثلاثاء مرحلة جديدة لعملية بيع تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم، التي تمتد حتى 3 أبريل المقبل.

وسيكون الحصول على أي تذكرة في هذه المرحلة طبقاً لأسبقية الحجز عبر الرابط الخاص بالتذاكر في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الإلكتروني، على عكس الحال في المرحلة السابقة من عملية بيع التذاكر.

وفي نهاية المرحلة الماضية لعملية بيع التذاكر، التي اختتمت في 31 يناير الماضي، بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى ” فيفا ” للحصول على تذاكر المونديال 4 ملايين و955 ألف و169 طلباً، على تذاكر جميع المباريات الـ64 للبطولة.

وتتراوح أسعار تذاكر المونديال بين 85 يورو لأقل الأسعار في مباريات دور المجموعات و900 يورو لمباراة النهائي.