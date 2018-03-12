نائب وزير التعليم يتوج مدير ” تعليم عسير ” بوسام الجودة

محمد بن طحيطح(صدى):

توّج معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي ، مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، بوسام سفير جودة من الدرجة الأولى ؛ تقديرًا لجهود تعليم المنطقة في مجال تفعيل برامج الجودة ، وذلك خلال لقاء قيادات العمل التعليمي الذي عقد في محافظة ينبع أمس .

وثمن آل كركمان لوزارة التعليم ذلك التقدير، مؤكدًا أنه سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد ، وتجويد الأداء ، وترسيخ ثقافة الجودة ، وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة ، فيما نوه بجهود الفرق العاملة في الإدارة التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجاز .