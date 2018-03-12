بالفيديو.. حفل زفاف أسطوري لحفيد أمير الكويت
في حفل أسطوري على الأراضي الكويتية، تم عقد قران حفيد أمير الكويت على ابنة رجل الأعمال الشهير الخرافي وحفيدة رئيس مجلس الأمة الكويتي، وتخلل الحفل توزيع خواتم من الألماس على الحضور كهدايا تذكارية، مما أدهش الحضور.
وتناقلت وسائل التواصل المختلفة الحفل، عدد من الفيديوهات لحفل الزفاف، كما حضر الحفل الملكة رانيا .
كما تداول النشطاء أوبريت للحفل، وليس العرس والذي كلف 5 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 63 مليون ريال سعودي.
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 2 ساعتين
لنا الجنه يارب 💔
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3669 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههه 😂👍🏻
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43959 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفسق شين ,,
,, يارب لاتسخط فينا يالطيف ياخبير ,,
(( ابوفهد )) صقر بن عقاب شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6476 ] نشر منذ 2 ساعتين
ينطبق عليهم المثل المصري القائل (( اللي معاه قرش محيره يشتري حمام ويطيره )) جعل اللي رزقهم بالتبسي يرزقنا بغطى الببسي !!!
🔫فتامين (( و))[ عدد التعليقات: 2459 ] نشر منذ 1 ساعة
مافيه مفطحات !!!!
كان عزمتمونا
نحن المعلقين والمعلقات طيبين
بس نبارك لكم
الله يهديكم 😡
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1951 ] نشر منذ 1 ساعة
امين امين امين ايه والله صدقت يا اخوي ابو محمد
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8716 ] نشر منذ 21 دقيقة
العرس كلف 5 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 63 مليون ريال سعودي .😳🙄.
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وش عـــــــــــــلآه ألــــــــدََز مِــن ألمَـــــــز ولِطـــــــقاع مِــن ألعــــــــافــــــيه .🌬😊😊.