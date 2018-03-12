بالفيديو.. حفل زفاف أسطوري لحفيد أمير الكويت

خالد الظفيري(صدى):

في حفل أسطوري على الأراضي الكويتية، تم عقد قران حفيد أمير الكويت على ابنة رجل الأعمال الشهير الخرافي وحفيدة رئيس مجلس الأمة الكويتي، وتخلل الحفل توزيع خواتم من الألماس على الحضور كهدايا تذكارية، مما أدهش الحضور.

وتناقلت وسائل التواصل المختلفة الحفل، عدد من الفيديوهات لحفل الزفاف، كما حضر الحفل الملكة رانيا .

كما تداول النشطاء أوبريت للحفل، وليس العرس والذي كلف 5 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 63 مليون ريال سعودي.