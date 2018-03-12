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القحطاني يتخطى هزازي في هدافي الدوري الآسيوي

القحطاني يتخطى هزازي في هدافي الدوري الآسيوي
نواف السالم(صدى):

نجح لاعب الهلال ياسر القحطاني ، في التقدم على لاعب الاتحاد نايف هزازي ، في تسديد الأهداف ، خلال بطولة الدوري الآسيوي ، حيث حقق 18 هدفًا .

وجاء ذلك ، بعدما سدد ” القحطاني ” هدفه الـ 18 ، مساء اليوم ، خلال لقاء الريان القطري ، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ، ليتخطى ” هزازي ” الذي يملك 17 هدفًا في رصيده ، بفارق هدف واحد فقط .

وبهذه النتيجة ، يصبح لاعب الهلال ياسر القحطاني ، ثاني أفضل هداف سعودي في دوري الأبطال ، بعد اللاعب ناصر الشمراني .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين

رقع يامرقع الهلال منهار وخروج من كأس الملك من دور السته عشر وآسيا من أربع مباريات عنده نقطتين ودوري المحترفين وضعه مزري وانت تقول ياسر العجوز 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 5851 ] نشر منذ 1 ساعة

ممتاز كبتن ياسر انت موهبه كروية لن تتكرر رغم كيد الإعلام المعادي

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