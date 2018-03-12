القحطاني يتخطى هزازي في هدافي الدوري الآسيوي

نواف السالم(صدى):

نجح لاعب الهلال ياسر القحطاني ، في التقدم على لاعب الاتحاد نايف هزازي ، في تسديد الأهداف ، خلال بطولة الدوري الآسيوي ، حيث حقق 18 هدفًا .

وجاء ذلك ، بعدما سدد ” القحطاني ” هدفه الـ 18 ، مساء اليوم ، خلال لقاء الريان القطري ، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ، ليتخطى ” هزازي ” الذي يملك 17 هدفًا في رصيده ، بفارق هدف واحد فقط .

وبهذه النتيجة ، يصبح لاعب الهلال ياسر القحطاني ، ثاني أفضل هداف سعودي في دوري الأبطال ، بعد اللاعب ناصر الشمراني .