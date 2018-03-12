القحطاني يتخطى هزازي في هدافي الدوري الآسيوي
نجح لاعب الهلال ياسر القحطاني ، في التقدم على لاعب الاتحاد نايف هزازي ، في تسديد الأهداف ، خلال بطولة الدوري الآسيوي ، حيث حقق 18 هدفًا .
وجاء ذلك ، بعدما سدد ” القحطاني ” هدفه الـ 18 ، مساء اليوم ، خلال لقاء الريان القطري ، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ، ليتخطى ” هزازي ” الذي يملك 17 هدفًا في رصيده ، بفارق هدف واحد فقط .
وبهذه النتيجة ، يصبح لاعب الهلال ياسر القحطاني ، ثاني أفضل هداف سعودي في دوري الأبطال ، بعد اللاعب ناصر الشمراني .
مؤدب[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين
رقع يامرقع الهلال منهار وخروج من كأس الملك من دور السته عشر وآسيا من أربع مباريات عنده نقطتين ودوري المحترفين وضعه مزري وانت تقول ياسر العجوز 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الواقع[ عدد التعليقات: 5851 ] نشر منذ 1 ساعة
ممتاز كبتن ياسر انت موهبه كروية لن تتكرر رغم كيد الإعلام المعادي
ابو فاطمة الجهني[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 2 دقيقتين
(الواقع)) بعيد كل البعد عن الواقع