حقيقة توزيع منشورات تحريضية بجامعة الملك سعود

عادل الحربي(صدى):

نفى عميد كلية العلوم التطبيقية بجامعة الملك سعود ، الدكتور يزيد آل الشيخ ، حقيقة ما تم تداوله بشأن توزيع منشورات تحرض على هيئة الترفيه ، داخل الكلية .

وأشار ” آل الشيخ ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إلى أنه تلقى بلاغًا اليوم الإثنين ، في حوالي الثانية ظهرًا ، من إدارة الكلية ، بوجود منشورات تحريضية ، مضيفًا ” حينما توجهنا للتحقيق في الأمر بالتعاون بين إدارة الكلية وإدارة الأمن والسلامة بها ، لم نجد إلا ورقة واحدة في محل أحذية المصلين ، وتم تصويرها ” .

وأوضح عميد كلية العلوم التطبيقية بالجامعة ، إن الكلية مراقبة بكاميرات للتأكد من السلامة العامة ، ولم يتم رصد أي توزيع للمنشورات ، حيث كانت ورقة واحدة ، تمثل حالة فردية ، لافتًا إلى أن الإدارة تعمل على التحقيق الأمر للوصول إلى الفاعل .