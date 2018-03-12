” تعليم الطائف ” يصدر توضيحا بشأن الطفل المطرود تعسفيا من مدرسته

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي ، إن سبب فصل الطفل من المدرسة ، يعود لأنه كان يدرس في الفصل الدراسي الأول بمدرسة عالمية ، وهي تختلف في مناهجها وأسلوبها عن التعليم العام .

وأشار ” الخديدي ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” ، اليوم الإثنين ، إلى أن المدرسة تملك شرو وآليات لقبول الطلاب ، ووالد الطفل لم يكن قد استكمل مسوغات النقل ، ولم يقم بمعادلة شهادته لتتوافق مع المدرسة التي تتبع نظام التعليم العام ، لافتًا إلى أن ولي الأمر لم يتقدم بطلب رسمي لقبول اسم الطفل بالمدرسة .

وأوضح متحدث تعليم الطائف ، أنه قد تشكلت لجنة ، ونتج عنها صدور قرار اعتماد رسمي يوم أمس الأحد ، بقبول الطالب بالمدرسة ولم يرفض قائدها القرار ، مضيفًا أنه من حق الطفل المداومة بدءاً من يوم غد الثلاثاء .