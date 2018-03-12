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ولي أمر يروي تفاصيل طرد ابنه من مدرسة ابتدائية بالطائف

ولي أمر يروي تفاصيل طرد ابنه من مدرسة ابتدائية بالطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

أكد المواطن خالد الحريري ، إن قائد مدرسة بغرب الطائف ، أصدر قرارًا بفصل ابنه البالغ 7 سنوات ، من المدرسة ، بعدما التحق بها ليدرس في الصف الأول الابتدائي .

وأشار ” الحريري ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” ، مساء اليوم الإثنين ، إلى أن الطفل كان بمدرسة أخرى ، وقاموا بنقله إلى هذه المدرسة التي تعمل بها والدته ، بعدما طالب في الفصل الدراسي الثاني بالبقاء معها في الذهاب وعند العودة .

وأوضح والد الطفل ، أن ابنه استلم الكتب ، وحضر جميع الدروس داخل المدرسة لمدة شهر مع زملائه حتى تحسنت نفسيته بدرجة كبيرة ، إلا أنه فوجئ بعد مرور الأسبوع الأول ، أن قائد المدرسة يقذفه بعبارات مسيئة ، تطالبه بعدم القدوم إلى المدرسة مرة أخرى .

وتابع المواطن ” الحريري ” ، قائلًا ” الطرد كان بدون أسباب وكان تعسفيًا ” ، لافتًا إلى أنه تقدم بشكاوي لإدارة التعليم ، والتي شكلت بدورها لجانًا زارت المدرسة لأكثر من مرة ، حتى صدر اعتماد بحق الطفل الالتحاق بالمدرسة ، إلا أن قائد المدرسة استمر في الرفض وضرب بالتوجيهات الرسمية عرض الحائط .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 807 ] نشر منذ 1 ساعة

الظاهر يفكر انها مدرسة ابوه والله بعض مدرا المدارسه يبي لهم شغل

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