بالفيديو.. رد فعل طريف من أحد المرافقين لأمين الجوف
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرد فعل طريف من أحد المرافقين لأمين الجوف المهندس عجب القحطاني، خلال تدشينه صالة رياضية في بلدية الناصفة.
وأظهر المقطع أمين منطقة الجوف وهو يلعب ضربة بداية في لعبة ” البلياردو ” ، ليقوم أحد المتواجدين المرافقين له بإيداع إحدى الكرات في المكان المخصص لها على طاولة اللعبة.
أمين منطقة الجوف في حفل تدشين أحد المشاريع .. ههههههههههههه ماشفنا شيء pic.twitter.com/J5sY4rhmfu
— 3bdul (@3bdul_3) ١٢ مارس، ٢٠١٨
الجنيي[ عدد التعليقات: 610 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهب زبلحي كبير هذا
خالد[ عدد التعليقات: 807 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا المرافق يعتبر منافق المفروض ترك الكره بدون تدخل