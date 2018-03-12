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بالفيديو.. رد فعل طريف من أحد المرافقين لأمين الجوف

بالفيديو.. رد فعل طريف من أحد المرافقين لأمين الجوف
علي العنزي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرد فعل طريف من أحد المرافقين لأمين الجوف المهندس عجب القحطاني، خلال تدشينه صالة رياضية في بلدية الناصفة.

وأظهر المقطع أمين منطقة الجوف وهو يلعب ضربة بداية في لعبة ” البلياردو ” ، ليقوم أحد المتواجدين المرافقين له بإيداع إحدى الكرات في المكان المخصص لها على طاولة اللعبة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 610 ] نشر منذ 2 ساعتين

اهب زبلحي كبير هذا

[ عدد التعليقات: 807 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا المرافق يعتبر منافق المفروض ترك الكره بدون تدخل

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