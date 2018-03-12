بالفيديو.. رد فعل طريف من أحد المرافقين لأمين الجوف

علي العنزي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرد فعل طريف من أحد المرافقين لأمين الجوف المهندس عجب القحطاني، خلال تدشينه صالة رياضية في بلدية الناصفة.

وأظهر المقطع أمين منطقة الجوف وهو يلعب ضربة بداية في لعبة ” البلياردو ” ، ليقوم أحد المتواجدين المرافقين له بإيداع إحدى الكرات في المكان المخصص لها على طاولة اللعبة.