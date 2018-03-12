صورة نادرة تجمع بين الملك ” فيصل ” والأمير ” سعود ” في طفولته

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة للملك ” فيصل بن عبدالعزيز ” ، كما يظهر في الصورة الأمير ” سعود الفيصل ” وهو في سن طفولته.

يذكر أن ” الملك فيصل ” ، ولد في عام 1324هـ ، و توفيت أمه و هو صغير لم يبلغ من العمر ستة شهور، و نشأ نشأة دينية صالحة، و تلقى تعليمه الشرعي على يد جده لأمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ.