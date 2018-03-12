  • الإثنين 12

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. صورة نادرة تجمع بين الملك ” فيصل ” والأمير ” سعود ” في طفولته

صورة نادرة تجمع بين الملك ” فيصل ” والأمير ” سعود ” في طفولته

صورة نادرة تجمع بين الملك ” فيصل ” والأمير ” سعود ” في طفولته
نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة للملك ” فيصل بن عبدالعزيز ” ، كما يظهر في الصورة الأمير ” سعود الفيصل ” وهو في سن طفولته.

يذكر أن ” الملك فيصل ” ، ولد في عام 1324هـ ، و توفيت أمه و هو صغير لم يبلغ من العمر ستة شهور، و نشأ نشأة دينية صالحة، و تلقى تعليمه الشرعي على يد جده لأمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ.

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43959 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم ارحمهما ووالدينا ، برحمتك الواسعه ,, آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *