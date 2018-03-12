تأجيل أمسية فنون أبها بعد وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلنت جمعية الثقافة والفنون في أبها، تأجيل أمسيتها الشعرية ” الشعر والنغم ” ، والتي كان مقرر إقامتها بعد صلاة العشاء لهذا اليوم بعد وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز رحمه الله.

ورفع مدير الجمعية أحمد السروي، بأسمه و اسم كافة فناني وفنانات المنطقة ومنسوبي الجمعية لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال نائب أمير منطقة عسير، خالص التعازي وصادق المواساة، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته.