  • الإثنين 12

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ديفيد ريتشاردز رئيسا تنفيذيا لدوري الأمير محمد بن سلمان

ديفيد ريتشاردز رئيسا تنفيذيا لدوري الأمير محمد بن سلمان

ديفيد ريتشاردز رئيسا تنفيذيا لدوري الأمير محمد بن سلمان
طلال الغامدي(صدى):

أصدر اتحاد كرة القدم ، قرارًا اليوم الإثنين ، يقضي بتعيين رئيس رابطة الدوري الإنجليزي السابق ، السير ديفيد ريتشاردز ، رئيسًا تنفيذيًا لدوري الأمير محمد بن سلمان .

وشكلت إدارة الاتحاد ، لجنة خاصة للإشراف على الدوري ، تحت رئاسة ” ريتشاردز ” ، لتضم في عضويتها الأمين العام للاتحاد لؤي السبيعي ، ومدير إدارة الإعلام تركي العجمة ، ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية نزيه النصر ، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة صلة الدكتور راكان الحارثي ، ووكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية ، عبدالرحمن القضيب ، ومستشار رئيس هيئة الرياضة ، قصي الفواز .

 


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *