ديفيد ريتشاردز رئيسا تنفيذيا لدوري الأمير محمد بن سلمان

طلال الغامدي(صدى):

أصدر اتحاد كرة القدم ، قرارًا اليوم الإثنين ، يقضي بتعيين رئيس رابطة الدوري الإنجليزي السابق ، السير ديفيد ريتشاردز ، رئيسًا تنفيذيًا لدوري الأمير محمد بن سلمان .

وشكلت إدارة الاتحاد ، لجنة خاصة للإشراف على الدوري ، تحت رئاسة ” ريتشاردز ” ، لتضم في عضويتها الأمين العام للاتحاد لؤي السبيعي ، ومدير إدارة الإعلام تركي العجمة ، ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية نزيه النصر ، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة صلة الدكتور راكان الحارثي ، ووكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية ، عبدالرحمن القضيب ، ومستشار رئيس هيئة الرياضة ، قصي الفواز .