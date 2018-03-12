سلطان بن سحيم يعد القطريين بتخليصهم من شذوذ النظام

طلال الضوي(صدى):

أوضح الشيخ سلطان بن سحيم، أنه ماضٍ في إعادة قطر إلى حضنها الطبيعي وتخليصها من شذوذ نظامها، مؤكدًا انهم صف واحد لمواجهة كل هذه الجرائم.

وقال سلطان بن سحيم، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” أؤكد لجميع الإخوة والأخوات وأهل قطر الأوفياء، أننا ماضون في إعادة قطر إلى حضنها الطبيعي وتخليصها من شذوذ نظامها الذي جلب لنا ولجيراننا المآسي وهدد أمننا واستقرارنا ” .

وتابع: ” نحن جميعًا صف واحد في مواجهة كل هذه الجرائم ولأجل إنهائها ” .