الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز
أعلن الديوان الملكي اليوم الإثنين، عن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال الديوان في بيان اليوم الإثنين، إن الفقيد سيصلى عليه، غد الثلاثاء الموافق 25 / 6 / 1439هـ ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43959 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه ويسكنه الجنه ، ابن الملك الصالح ، ولا نزكي على الله احد ,, رحمهما الله ,, آمين ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1225 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يغفرله ويرحمه ،ويرحم والده ويتجاوز عن سيئآتنا وسيآتهم. اللهم آمين.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3669 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين 💔