الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز

نايف السالم(صدى):

أعلن الديوان الملكي اليوم الإثنين، عن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان في بيان اليوم الإثنين، إن الفقيد سيصلى عليه، غد الثلاثاء الموافق 25 / 6 / 1439هـ ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.