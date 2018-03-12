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الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز
نايف السالم(صدى):

أعلن الديوان الملكي اليوم الإثنين، عن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان في بيان اليوم الإثنين، إن الفقيد سيصلى عليه، غد الثلاثاء الموافق 25 / 6 / 1439هـ ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43959 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرحمه ويسكنه الجنه ، ابن الملك الصالح ، ولا نزكي على الله احد ,, رحمهما الله ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1225 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يغفرله ويرحمه ،ويرحم والده ويتجاوز عن سيئآتنا وسيآتهم. اللهم آمين.

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