تعيين ” بخاري ” قائما بأعمال سفارة المملكة بلبنان
أصدرت المملكة ، قرارًا بتعيين المفوض وليد بخاري ، قائمًا بأعمال السفارة في بيروت ، حتى يتم تعيين سفيرًا جديدًا خلال الفترة المقبلة .
وتوجه ” بخاري ” ، إلى بيروت لزيارة وزير الخارجية اللبناني ، جبران باسيل ، يوم السبت الماضي ، للاطلاع على التغييرات الجديدة .
ولفت المفوض وليد بخاري ، إلى حرص المملكة المستمر على توطيد العلاقات مع لبنان ، ودعم استقرارها ، مؤكدًا أن سفيرًا جديدًا سيتولى المهام في لبنان ، بعد استكمال الإجراءات الدبلوماسية الروتينية .
وكان ” بخاري ” قد شغل مناصب عديدة في وزارة الخارجية ، حيث تم تكليفه بمنصب نائب وكيل الوزارة لشؤون المراسم عام 2017 الماضي .
اترك تعليقاً