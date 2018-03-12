  • الإثنين 12

    مارس

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو.. الشعب القطري ينتفض ضد خيانة النظام الصهيوني

بالفيديو.. الشعب القطري ينتفض ضد خيانة النظام الصهيوني

بالفيديو.. الشعب القطري ينتفض ضد خيانة النظام الصهيوني
طلال الضوي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطلاب وطالبات وهم يرفعون علم فلسطين ويقطعون محاضرة الإسرائيلي ” آلان ديرشوفيتز ” في جامعة نورث وسترن في قطر ويطالبونه بمغادرة القاعة.

وعلق احد النشطاء على الفيديو قائلًا : انتفاضة الشعب القطري الاصيل ينتفض ضد خيانة النظام القطري الصهيوني.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43953 ] نشر منذ 56 دقيقة

هذا الواجب ,,

,, بارك الله في كل أمرئٍ مخلص لدينه وعروبته ,, آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *