بالفيديو.. الشعب القطري ينتفض ضد خيانة النظام الصهيوني

طلال الضوي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطلاب وطالبات وهم يرفعون علم فلسطين ويقطعون محاضرة الإسرائيلي ” آلان ديرشوفيتز ” في جامعة نورث وسترن في قطر ويطالبونه بمغادرة القاعة.

وعلق احد النشطاء على الفيديو قائلًا : انتفاضة الشعب القطري الاصيل ينتفض ضد خيانة النظام القطري الصهيوني.