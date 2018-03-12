بالفيديو.. الشعب القطري ينتفض ضد خيانة النظام الصهيوني
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطلاب وطالبات وهم يرفعون علم فلسطين ويقطعون محاضرة الإسرائيلي ” آلان ديرشوفيتز ” في جامعة نورث وسترن في قطر ويطالبونه بمغادرة القاعة.
وعلق احد النشطاء على الفيديو قائلًا : انتفاضة الشعب القطري الاصيل ينتفض ضد خيانة النظام القطري الصهيوني.
انتفاضة #الشعب_القطري_الاصيل (الغير مجنس) من المرتزقة والإخونج الإرهابيين ينتفضون ضد خيانة #النظام_القطري_الصهيوني!
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شاهد #احرار_قطر_الاصليين من الطلاب والطالبات يرفعون علم #فلسطين ويقطعون محاضرة الإسرائيلي #آلان_ديرشوفيتز في (جامعة نورث وسترن في قطر) ويطالبونه بمغادرة القاعة. pic.twitter.com/0gYb0OWT2H
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) March 12, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43953 ] نشر منذ 56 دقيقة
هذا الواجب ,,
,, بارك الله في كل أمرئٍ مخلص لدينه وعروبته ,, آمين ,,