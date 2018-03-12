شاهد.. علم الاتحاد أمام برج إيفيل

ماجد محمد(صدى):

قامت زوجة المدرب التشيلي ” لويس سييرا ” , برفع علم نادي الاتحاد أمام برج إيفيل في العاصمة الفرنسية باريس, في إشارة منها إلى عشقها لنادي العميد, جاء ذلك خلال تواجد زوجة المدرب التشيلي لويس سييرا هناك.

يذكر أن زوجة سييرا, تتواجد في باريس لقضاء إجازة هناك، واستغلت تواجدها أمام أفضل المعالم السياحية بباريس لترفع علم العميد.

كما ترددت أنباء في الفترة الأخيرة حول احتمالية رحيل سييرا من تدريب الاتحاد لسوء النتائج التي حققها مع الفريق الكروي في الموسم الحالي.