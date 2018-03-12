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تفاصيل الإطاحة بسائق الأجرة المتحرش بفتاة في المدينة

تفاصيل الإطاحة بسائق الأجرة المتحرش بفتاة في المدينة
عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة ، تفاصيل جديدة حول عملية إلقاء القبض من قبل شرطة المدينة المنورة ، على سائق الأجرة الذي حاول التحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة ، والذي ظهر في مقطع متداول مؤخرًا ، كانت الفتاة قد وثقته أثناء توصيله لها .

ووفقًا للمصادر ، فقد حددت شرطة المدينة صباح اليوم الإثنين ، موقع المركبة ، فور خروجها من المدينة المنورة ، وذلك بالتنسيق المشترك مع دوريات المنطقة ودوريات الأمن بينبع .

وبالرغم من أن السائق قام بتغيير ملامحه وهيئته ، عبر قص شعر رأسه ، إلا أن رجال دوريات الأمن بينبع ، تمكنوا بخبرتهم من التعرف عليه ، ليطيحوا به قبل مركز خمسين ، في بوابة إحدى الشركات .

واعترف السائق بفعلته ، حيث تم التحفظ عليه وعلى المركبة ، ومن ثم تم تسليمه إلى الجهات المعنية بالأمر ، للتحقيق معه ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه .

وكانت صحيفة ” صدى ” ، قد أشارت يوم أمس الأحد ، إلى المقطع المتداول ، والذي وثقته فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بعدما كان سائق الأجرة يحاول التحرش بها وإيذائها مستغلًا ظروفها الصحية ، أثناء توصيلها .

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3665 ] نشر منذ 1 ساعة

يارب يحكمون عليه حكم يبرد القلب ويكون عبره لغيره 😑

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