” آل الشيخ ” يعلق على مواجهة الهلال والريان القطري
علق رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، على مواجهة اليوم الإثنين ، والتي عقدت بين الهلال والريان القطري ، ضمن المرحلة الرابعة من دور المجموعات ، في بطولة الدوري الآسيوي .
وقال ” آل الشيخ ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : قلنا لكم افريقيا واقنوسيا وامريكا الجنوبية وخل حريملا في كبد اهلها .
المر[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 1 ساعة
امريكا الجنوبيه حلوه
صالح حمد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 53 دقيقة
خف عليهم يامعالي المستشار
متابع[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 30 دقيقة
والله من الغبنة .. دعمهم دعم جنوني وفشلوه الطواقي