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” آل الشيخ ” يعلق على مواجهة الهلال والريان القطري

” آل الشيخ ” يعلق على مواجهة الهلال والريان القطري
طلال الغامدي(صدى):

علق رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، على مواجهة اليوم الإثنين ، والتي عقدت بين الهلال والريان القطري ، ضمن المرحلة الرابعة من دور المجموعات ، في بطولة الدوري الآسيوي .

وقال ” آل الشيخ ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : قلنا لكم افريقيا واقنوسيا وامريكا الجنوبية وخل حريملا في كبد اهلها .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 1 ساعة

امريكا الجنوبيه حلوه

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 53 دقيقة

خف عليهم يامعالي المستشار

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 30 دقيقة

والله من الغبنة .. دعمهم دعم جنوني وفشلوه الطواقي

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