” آل الشيخ ” يعلق على مواجهة الهلال والريان القطري

طلال الغامدي(صدى):

علق رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، على مواجهة اليوم الإثنين ، والتي عقدت بين الهلال والريان القطري ، ضمن المرحلة الرابعة من دور المجموعات ، في بطولة الدوري الآسيوي .

وقال ” آل الشيخ ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : قلنا لكم افريقيا واقنوسيا وامريكا الجنوبية وخل حريملا في كبد اهلها .