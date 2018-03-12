مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين يرأس الاجتماع الأول لمهمة الحج

سعيد العجل(صدى):

رأس مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين، اللواء منصور بن عبدالله الشدي، الإجتماع التحضيري الاول لمهمة حج هذا العام ١٤٣٩هـ بمقر الإدارة العامة الْيَوْمَ الاثنين الموافق ٢٤ / ٦ / ١٤٣٩هـ.

وقد حضر الاجتماع مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمكة المكرمة ماجد بن عبدالهادي بن ختله والمساعدين ومدراء الإدارات بالإدارة العامة.

وقد نقل ” الشدي ” تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمجتمعين وتوجيهات سموه الكريم بتذليل كافة الصعاب والتأكيد على أهمية المضيّ لتوفير الأمن والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف وقد ناقش المجتمعون الترتيبات والاحتياجات والتقارير الخاصة بالملاحظات عن الأعوام السابقة.

ووجه اللواء الشدي في ختام الاجتماع، شكره وتقديره لرجال الميدان قادة وأفراداً متمنياً؛ التوفيق للجميع.