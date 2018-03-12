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المنتخب البرازيلي يستبعد نيمار عن وديتي روسيا وألمانيا

المنتخب البرازيلي يستبعد نيمار عن وديتي روسيا وألمانيا
نواف السالم(صدى):

استبعد المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم ، تيتي ، اللاعب نيمار دا سيلفا ، من المبارتين الوديتين ، أمام المنتخبين الروسي والألماني .

وجاء سبب استبعاد اللاعب ” نيمار ” ، بسبب إصابته البالغة في وقت سابق ، والتي يحتاج معها إلى الراحة والتأهيل .

وضمت القائمة وجهين جديدين خلال التشكيل ، وهما تاليسكا وويليان جوزيه ، وذلك خلال المواجهتين الوديتين ، اللتين تقرر إقامتهما يومي 23 و27 مارس الجاري ، استعدادًا للمونديال الروسي .

وكان نيمار ، قد أصيب خلال مشاركته مع باريس سان جيرمان أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي قبل أسبوعين ، حيث أكدت الفحوصات الطبية غيابه عن الملاعب لعدة أسابيع بعد الجراحة التي أجراها في مشط القدم قبل عدة أيام .


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