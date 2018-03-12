لجان حوثية ميدانية تجند المتقاعدين والعسكريين

فهمي محمد(صدى):

تقوم ميليشيا الحوثي الانقلابية، بعملية البحث عن المتقاعدين والعسكريين للدفع بهم تحت التهديد او الاغراءات المالية للزج بهم في جبهاتهم القتالية المنهارة.

وأوضحت المصادر في الداخل اليمني، أن لجنة ميدانية تابعة لمليشيا الانقلاب الحوثية التقت عدد من وجهاء ومشائخ القبائل في الحديدة واب وعمران وذمار للضغط عليهم لإرسال المتقاعدين والعسكريين لجبهات القتال.

وذكرت المصادر ان تلك اللجنة عقدت برئاسة القيادي الحوثي ابو عمار النمري، لقاءات متعدد من مشائخ القبائل في عدد من المحافظات هدفت لدفع المتقاعدين العسكريين من الجيش والأمن للمشاركة مع مليشيا الانقلاب في القتال بالجبهات اضافة الى البحث عن مجندين جدد من طلاب المدارس في تلك المحافظات والطلب من كل شيخ من مشائخ تلك القبائل القيام بتجنيد طلاب المدارس في مديرياتهم بالقوة.