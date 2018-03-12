شاهد.. مجموعة شبان يؤدون حركات استعراضية خطرة بسياراتهم

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي, عدد من الصور ظهرفيها عدد من الشبان السعوديين في لقطات مصورة خلال أدائهم حركات خطرة, بسيارات ذات دفع رباعي في تبوك، في عرض استعراضي يرجع إلى الواجهة الظاهرة التي يطلق عليها اسم “ الترفيع ” , والتي تواجه انتقادات واسعة رسمية وشعبية في المملكة.

وظهر في الصور شاب يتسلّق سيارة “ تويوتا ” ذات دفع رباعي، وهي تسير في وضع مائل على أحد جوانبها، فيما تشبث الشاب المتهور بالباب الجانبي مؤديًا تحية عسكرية دون أدنى اكتراث بسلامته الشخصية.

وفي ذات الصورة ظهر شاب آخر ممددًا على ظهره عبر الطريق بشكل يعرض حياته لخطر الدهس، فيما أمسك بهاتفه المتحرك وقام بتصوير الشاب سابق الذكر الذي كان يستعرض على السيارة المائلة.

وفي صورة أخرى، ظهر شاب مشارك في الاستعراضات الجريئة تلك، وقد أخرج جسده من نافذة السيارة الخلفية فيما تسير السيارة على عجلتين فقط، بشكل يجعل الرائي يتوقع انقلاب السيارة في أي لحظة بسبب درجة ميلانها الكبيرة.