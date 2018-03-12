العكايشي يحدد مصيره مع الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، أن مهاجم فريق الاتحاد، التونسي أحمد العكايشي، لم يصبح خيارًا لنادي الاتحاد الذي كان مجبرًا على تمديد إعارته بعد منعه من التسجيل، وبإنتهاء العقوبة لن يتم التجديد مرة آخرى له، في ظل حالة عدم التوفيق التي سيطرت عليه خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر، أن فريقًا كبيرًا من العاصمة التونسية يرغب في التعاقد مع العكايشي، وأن المهاجم التونسي بات قريبًا من العودة لصفوف فريق النجم الساحلي أو الانتقال لفريق آخر.

وكان العكايشي، قد تعرض لانتقادات عنيفة من الاتحاديين، وضغوط كبرى بسبب إضاعته للفرص، تراجع مستواه بسبب ابتعاده عن زوجته ومروره بمشاكل على المستوى الاجتماعي.