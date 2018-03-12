بالصور.. الدفاع المدني يقيم فرضية حريق وهمي بمستشفى نفي العام

سعيد العجل(صدى):

نفذ الدفاع المدني بمركز نفي تجربةفرضيةلحادثة حريق وهمي وقع في قسم الاسعاف والطوارئ بمستشفى نفي العام .

وباشرت فرق الدفاع المدني الحادث بمتابعة من الملازم اول صالح العتيبي ورئيس قسم السلامة بالمستشفى أ.محمد هزاع الغبيوي ،وتم اتخاذ الاجراءات المتبعة في هذه الحالات، تم اخلاء موقع الحادث بوقت قياسي واعلان حالة الطوارئ،ثم قامت فرق الدفاع المدني بعمليات الاطفاء والانقاذ ونقل المصابين إلى منطقة التجمع والفرز الامنة ،فيما تولت الفرق الطبية تقديم الاسعافات اللازمة.

من جهته أكد نائب مدير مستشفى نفي أ.محمد هذال الغبيوي ان التجربة تهدف للوقوف على جاهزية الفرق الامنية والطبية ومدى استعدادها للتعامل مع الحوادث والحرائق التي قد تحدث لاسمح الله ،كما قدم شكره الجزيل لمدير الدفاع المدني بنفي على جهوده في انجاح التجربة.