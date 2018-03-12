بالصور.. إمام الحرم المكي يؤم المصلين في جامع الملك فيصل

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين، صور لإمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن محمد بن إبراهيم آل طالب وهو يؤم المصلين في جامع الملك فيصل، رحمه الله، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الذي يعد رابع أكبر مسجد في العالم.

وامتلأت جنبات الجامع بأكثر من ثلاثين ألف مصل توافدوا للصلاة خلف إمام الحرم الذي يزور العاصمة الباكستانية إسلام آباد .

ويذكر أن تاريخ بناء جامع الملك فيصل يرجع حينما زار الملك فيصل مدينة إسلام آباد في منطقة البنجاب، التي كانت في طريقها إلى الإعمار، وهناك اختار أرضاً في ضاحية عليا من المدينة، مساحتها 18 هكتاراً، وطلب تخصيصها لمسجد جامع كبير، قرر أن يموله من ماله الخاص.