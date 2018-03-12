أهمها إنقاص الوزن.. فوائد صحية هامة للشيكوﻻته الداكنة

نورة الشهري (صدى):

في حال كنت تحاولين إنقاص وزنك، فلا شك في أنك سمعتِ بالبقاء بعيدًا عن الشوكولا. ولكن، في الواقع لقد حان الوقت لكسر هذا الحظر: فالشوكولا الداكنة لها فوائد صحية عديدة أهمها إنقاص الوزن إضافةً الى استقرار نسبة السكر في الدم وتحسين المزاج.

فوائد الشوكولا الداكنة لإنقاص الوزن:

خفض معدل الكولسترولإن قطعة واحدة من الشوكولاتة الداكنة الغنية بالكاكاو بنسبة تتراوح ما بين 70 و 85 % تحتوي على كمية كبيرة من المغذيات، وأنواع الدهون الصحية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة التي تسمى حمض الأوليك، والدهون المشبعة منها حمض البالمتيك وحمض التيريك. والخبر السار هو أن هذه الدهون لا تزيد مستويات الكوليسترول السيء بل على اعكس تساعد في إبعاد أمراض القلب والشرايين وتجنّبك النوبات القلبية والسكتات الدماغية المفاجئة.

كما وتحتوي الشوكولا الداكنة أيضًا على جرعة صحية من المعادن الأساسية، بما في ذلك المغنيسيوم والكالسيوم والحديد والزنك والنحاس والبوتاسيوم.

الحدّ من الشهية

3 أنواع من الهرمونات أساسية مرتبطة بالشهية وهي: الأنسولين ، الغرلين واللبتين. يتحكم الأنسولين في نقل السكر من مجرى الدم إلى الخلايا في جسمك، فيما يتم إنتاج الغرلين لزيادة الشهية، في حين أن اللبتين له تأثير معاكس وهو كبح الشهية. يفقد الأشخاص الذين لديهم مقاومة للأنسولين القدرة على الشعور بالشبع، وقد أظهرت دراسة أجريت في هولندا عام 2010 أن الشوكولا الداكنة قلّلت من مقاومة الأنسولين وخفضت مستويات هرمون الغرلين.

التشجيع على ممارسة الرياضة

المكونات المضادة للالتهابات في الشوكولا الداكنة، إضافةً إلى المغنيسيوم، قد تجعل الجسم يشعر بألم أقل. عندما يشعر جسمك بالارتياح، يكون التمرين أكثر متعةً. من هنا إن تناول الشوكولا الداكنة بعد التمارين يخفّف من ألم العضلات أو ما يسمّى بالـ”تعضيل” ويحفّزك على ممارسة التمارين الرياضة في اليوم التالي.

بعض النصائح عند تناول الشوكولا الداكنة لإنقاص الوزن:

– تناولي قطعة واحدة من الشوكولا الداكنة فقط في اليوم.

– إختاري الشوكولا الداكنة التي تحتوي على 70% وما فوق من الكاكاو.

– لا تستبدلي الشوكولا الداكنة بالوجبات الرئيسية ولا تفرطي في تناولها.