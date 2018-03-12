” نقاء ” تطالب بتوقيع العقوبات على شخص أجبر طفلا على التدخين

علي القحطاني(صدى):

أعربت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين ” نقاء ” ، عن فخرها بجهود النيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة ، فيما يتعلق بإلقاء القبض على الشخص الذي ظهر خلال مقطع متداول ، وهو يحاول إجبار طفل على التدخين .

وأكد المستشار سليمان بن عبدالرحمن الصبي ، رئيس مجلس إدارة الجمعية ، إن النيابة والأجهزة الأمنية ، بذلت جهود واضحة لإنفاذ أحكام القانون ، من خلال القبض على الشخص الذي حاول تعليم الطفل تعاطي التبغ ، دون مراعاة لبراءته .

وقال ” الصبي ” : النيابة أوضحت في تعليقها على هذه الجريمة أن إرسال الطفل لشراء التبغ ومشتقاته أو التدخين أثناء وجوده من المحظورات الموجبة للمساءلة .

ولفت إلى أن ما ذكرته النيابة العامة كانت قد أكدته إحدى مواد لائحة نظام مكافحة التدخين ، والتي تنص على منع بيع منتجات التبغ أو مشتقاته لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، كما يحق للبائع أن يطالب المشتري بتقديم الدليل على بلوغه هذا السن .

وطالب رئيس جمعية ” نقاء ” ، بضرورة توقيع أشد العقوبات بما يتماشى مع النظام ، بحق هذا الشخص ، ليصبح عبرة لغيره ، وليعرف أن حقوق الطفل في المملكة فوق كل اعتبار ، ويجب أن تكون مصانة .