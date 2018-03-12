بالفيديو.. رئيس نادي يهدد حكم مباراة بسلاحه الناري

ماجد محمد(صدى):

أثارت واقعة شهدتها مباراة باوك أمام أيك أثينا ، ضمن لقاء الديربي اليوناني ، الجدل ، بعدما اقتحم رئيس النادي الأول أرضية الملعب ، ليهدد حكم اللقاء .

وجاء ذلك ، بعدما ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح باوك ، عن طريق اللاعب فاريلا ، ليقوم بعدها رئيس النادي باقتحام الملعب بصورة مفاجئة ، برفقة عدد من حراسه ، في محاولة منه لإخراج سلاحه الناري ، وتهديد الحكم .

وبدأ حراس النادي في محاولة تهدئته ، وعدم التهور ، فيما خرج طاقم التحكيم الذي كان يدير اللقاء ، وسط حراسة أمنية مشددة ، بعدما قارب اللقاء على الانتهاء بالتعادل السلبي بين الفريقين .

وأصدر الاتحاد اليوناني ، قرارًا على الفور ، يقضي بتأجيل بقية المباريات التابعة للدوري اليوناني ، وذلك إلى أجل غير مسمى .