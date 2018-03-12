الإعدام عقوبة عدم تدوين ملاحظات الزعيم الكوري

بيونج يانج(صدى):

كشف موقع ” بزنس إنسايدر ” الأمريكي, عن سر وجود العديد من أفراد حاشية الزعيم الكوري ” كيم جونغ أون ” , والذين يظهرون وهم يدونون أمورًا مبهمة, أثناء جولاته التفقدية على المشروعات الاقتصادية والتعليمية وغيرها.

وأشارالموقع, إلى أن حاشية زعيم كوريا الشمالية, تظهر دومًا وهي تدون بعض الملحوظات الخاصة, وهو الأمر الذي بدا غريبًا للعديد من الأشخاص حول العالم, وقال ” جيمس غرايسون ” الخبير الكوري في جامعة شيفيلد، إن تدوين الملاحظات هو تقليد تم المحافظة عليه منذ عهد الجد كيم سونغ، مشيرًا إلى أن هذا التقليد في غاية الأهمية من وجهة نظر النظام في كوريا الشمالية من أجل الحفاظ على الهيبة بشكل رئيسي أمام الشعب، خاصة وأن تلك اللقطات يتم بثها بشكل رئيسي للجمهور.

وأوضح ستيف تسانج ، مدير معهد سواس الصين، أن عواقب تدوين بعض العبارات أو الملحوظات الخاطئة قد تكون قاسية للغاية، مشيرًا إلى أن إحداها كان السبب وراء إعدام بعض المحيطين بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأشار تسانج إلى أنهم في الأصل لا يودون أن يكتبوا أي شيء، إلا أنهم مضطرون لذلك حتى لا يتم معاقبتهم أو إعدامهم بشكل أدق.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد اشتهر بتنفيذه العديد من عمليات الإعدام للمحيطين به وحاشيته، وكان أحدثها عندما أقدم على قتل أحد أهم مستشاريه خلال عام 2017، لسبب لم يتم التعرف عليه إعلاميًا بشكل رئيسي.