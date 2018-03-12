القبض على خمسيني قتل شابًا بسكين في جدة

نايف السالم(صدى):

نجحت الجهات الأمنية محافظة جدة مساء اليوم، في القبض على مواطن خمسيني قتل شاب ” 26 عامًا ” إثر خلاف وقع بينهما.

في التفاصيل: أقدم خمسيني بقتل شاب في 26 من العمر، مستخدمًا سكّينًا بعد أن سدد له طعنات عدة، إثر خلاف وقع بينهما.

فيما باشر الهلال الأحمر الحادث، وبعد الكشف على المجني عليه اتضح أنه فارق الحياة ولا زالت الجهات الأمنية تحقق في حيثيات الجريمة بحكم الاختصاص .