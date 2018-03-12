القبض على خمسيني قتل شابًا بسكين في جدة
نجحت الجهات الأمنية محافظة جدة مساء اليوم، في القبض على مواطن خمسيني قتل شاب ” 26 عامًا ” إثر خلاف وقع بينهما.
في التفاصيل: أقدم خمسيني بقتل شاب في 26 من العمر، مستخدمًا سكّينًا بعد أن سدد له طعنات عدة، إثر خلاف وقع بينهما.
فيما باشر الهلال الأحمر الحادث، وبعد الكشف على المجني عليه اتضح أنه فارق الحياة ولا زالت الجهات الأمنية تحقق في حيثيات الجريمة بحكم الاختصاص .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43953 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
عبدالله[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنا لله وانا إليه راجعون
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3665 ] نشر منذ 55 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم … يارب رحمتك 💔