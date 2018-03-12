العيسي: دربنا المعلمات ليصبحن مشرفات على التربية البدنية للبنات

علي القحطاني(صدى):

كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم الإثنين، أن مشروع التربية البدنية للبنات هو قرار أساسي واستراتيجي.

وقال العيسى: قمنا بتدريب العديد من المعلمات ليكنّ مشرفات على برنامج التربية البدنية وناقشنا مع الجامعات فتح برامج البكالوريوس للتربية البدنية على أساس يوفروا معلمات مستقبلا على هذه الحصة.

وأشار العيسى إلى أن مشروع تربية البدنية للنساء قائم والمشروع يتم حسب خطط دقيقة ومحددة ولذلك المبشرات والاهتمام كبير والتفاعل من المدارس والطالبات كبير بهذا الجانب، ونتطلع لاستكمال كل الاحتياجات الخاصة بهذا المشروع.