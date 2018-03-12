قطر توقع مع النظام السوري الإرهابي إتفاقيات جديدة

طلال الضوي(صدى):

وقع الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني ، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ، بتوقيع اتفاقية مع الاتحاد السوري لكرة القدم برئاسة صلاح رمضان، يوم أمس الأحد ، في خطوة تعكس التقارب الواضح بين قطر ونظام الأسد السوري .

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد القطري ، فقد وقع رئيس الاتحاد ، اتفاقيتين مشابهتيم ، مع رئيسي الاتحاد الأردني واللبناني لكرة القدم .

وأوضح موقع الاتحاد ، أن ختام توقيع الاتفاقيات كان مسكًا ، بهذه الاتفاقية التي وقعت مع السوري صلاح رمضان ، والذي حرص على توجيه الشكر إلى نظيره القطري .

وأثارت هذه الاتفاقية الجدل من ناحية بعض أنصار نظام بشار الأسد ، حيث تعجبوا من الاتفاقية التي لم يكن الاتحاد الرياضي العام في سوريا على علم بها .

وفي سياق متصل ، أعرب اللواء موفق جمعة ، رئيس الاتحاد الرياضي العام بسوريا ، عن تعجبه من الاتفاقية التي تم توقيعها دون علم له بها ، لافتًا إلى أنه كان يجب أن يكون لدى القيادة الرياضية علم بمضمونها ، ومن ثم يتم الحصول على الموافقة بعد الاطلاع على البنود .