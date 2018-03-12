غوميش: اشعر بالخزي بسبب برشلونة

نواف السالم(صدى):

قال البرتغالي أندري غوميش، لاعب وسط برشلونة الإسباني إنه امتنع عدة مرات عن الخروج من بيته بسبب شعوره بـ ” الخزي ” جراء تلقيه صافرات استهجان من قبل جماهير فريقه في ملعب ” كامب نو ” معقل النادي الكتالوني.

وأضاف اللاعب البرتغالي: لقد انتابني شعور عدم الرغبة في الخروج من المنزل عدة مرات، كنت أخشى أن يراني الناس، كنت أشعر بالخوف من الخروج بسبب شعوري بالخزي، أنغلق على نفسي.

وتابع: لا أفصح عن الإحباط الذي أشعر به، كل ما أفعله هو عدم الحديث مع أي أحد وعدم التسبب في الضيق لأحدهم، هو شعور بالخزي، التفكير كثيرا يصيبني بالأذى لأنني أفكر في الأشياء السيئة، ورغم أن زملائي يساندوني بشكل كاف، لا تسير الأمور معي كما يرغبون.