كوتينيو يوضح موقفه من عودة نيمار إلى برشلونة

ماجد محمد(صدى):

أعلن لاعب برشلونة الإسباني، البرازيلي فيليب كوتينيو، عن رأيه في عودة مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لصفوف الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.

وقال كوتينيو في تصريحات صحفية: ” نيمار لاعب عظيم وأنا فخور باللعب معه في المنتخب البرازيلي، وسيكون أمرا رائعا لو عاد لبرشلونة ” .

وكان نيمار، قد رحل عن برشلونة في الصيف الماضي لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، بينما انضم كوتينيو للبارسا في يناير الماضي من ليفربول مقابل نحو 160 مليون يورو.