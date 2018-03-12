وفاة رضيعة فلسطينية في مخيم اليرموك جنوب دمشق

دمشق(صدى):

توفيت طفلة فلسطينية من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق ، نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات نظام الأسد على المخيم والذي أدى إلى فقدان الأدوية والمواد الطبية وحليب الأطفال .

وذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في بيان اليوم أن الطفلة الرضيعة قمر الندى البالغة من العمر سبعة أشهر توفيت بعد إصابتها بنزيف رئوي حاد ما أدى إلى وفاتها نتيجة فقدان الأدوية والحصار الذي تفرضه قوات نظام الأسد على المخيم.

وأشارت إحصائيات المجموعة إلى أن 206 لاجئ ولاجئة فلسطينية قضوا في مخيم اليرموك نتيجة فقدان المواد الغذائية التغذية والأدوية والمواد الطبية بسبب الحصار، موضحة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في سوريا قد بلغ 3666 ضحية.