” مرسيدس AMG G63 2019 ” تعود بتصميمها المحدث

جنيف(صدى):

طرحت مرسيدس- AMG G63 الجديدة في عرضها العالمي الأول في معرض جنيف للسيارات ، وأظهرت تصميمها المحدّث وميزاتها الجديدة. ويتم الآن تشغيل السيارة أيقونة الطرق الوعرة المعاد تصميمها بشكل كبير بواسطة محرك AMG سعة 4.0 لتر V8 بشاحنين توربينيين بدلاً من المحرك 5.5 لتر القديم ، مما ينتج 577 حصان و850 نيوتن متر لعزم الدوران ويأتي المحرك الأكثر قوة الآن مع ناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات.

وتدعي مرسيدس تسارع السيارة من 0-100 كم / ساعة في 4.5 ثانية (0-60 ميل في الساعة في 4.4 ثانية) مع سرعة قصوى تقتصر على 137 ميل في الساعة (220 كم / ساعة).و سيتمكن العملاء من رفع الحد الأقصى للسرعة إلى 149 ميل في الساعة (240 كم / ساعة) من خلال باقة AMG Driver الاختيارية.

ومع ذلك ، فإن التغيير الحقيقي يرتبط بالشاسيه المحدّث ، الذي يتوقّع أن يستفيد بشكل أفضل من قوة السيارة في كل مرة يظهر فيها منحنى ويتميز المحور الأمامي الآن بنظام تعليق مستقل جديد ، في حين يتميز الجزء الخلفي بتعليق من خمسة وصلات. أضف إلى ذلك أن جسم السيارة أخف وزناً ولكنه أقوى 55 بالمائة.

ويتميز التصميم الخارجي الآن بشبكة أمامية خاصة ، إلى جانب صادمين جديدين ، مداخل هواء أكبر ، ومصابيح أمامية LED ، ومجموعة مختارة من عجلات معدنية تصل إلى 22 بوصة. ومن جهة أخرى ، فإن المقصورة جديدة بالكامل وتتميز بتصميم جديد للوحة القيادة والتي تتميز بزوج من الشاشات مقاس 12.3 بوصة لنظام المعلومات والترفيه ، وتوفير مساحة أكبر للركاب ، خاصة لأولئك الذين في المقعد الخلفي.

وسوف تقوم مرسيدس بفتح باب الحجز على G63 AMG الجديدة في 18 مارس للعملاء الأوروبيين ، مع بدء أول عملية تسليم في شهر يونيو. وسيتعين على العملاء الأمريكيين الانتظار لفترة أطول ، حيث من المقرر إطلاقها في نهاية عام 2018.