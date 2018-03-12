” سناب شات ” مهدداً بالخروج من نطاق التواصل الاجتماعي

متابعات(صدى):

بات تطبيق ” سناب شات ” ، مهددًا بالخروج من نطاق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار مؤلف كتاب ” كيف ترفض مليار دولار.. قصة ” سناب شات ” ، أن المشكلة الحقيقية لتطبيق سناب شات تكمن في أنه يضع نفسه في مقارنة ظالمة مع ” إنستجرام ” .

وأفاد الكتاب (بحسب سكاي نيوز), إلى أن سناب شات لا يرى نفسه كشبكة اجتماعية، لكنه دخل في منافسة، بشكل مباشر، مع أفضل شبكة اجتماعية موجودة اليوم, وأن التطبيق (الذي يتعرض لانتقادات حادة مؤخرًا) لا يستطع منافسة تطبيقات مماثلة.

ولم تفلح محاولات ” سناب شات ” في الخروج من هذه الأزمة، بل كان أثرها أشد في التطبيق، بداية من طرح نظارات يبلغ سعرها 130 دولارًا، لم يقبل عليها مستخدمو التطبيق.