بالصور.. نجاة شاب من الموت بعد انقلاب الجرار الزراعي عليه في سودة عسير

أبها(صدى):

أعلنت مصادر إعلامية،اليوم الإثنين، عن نجاة شاب من الموت في سودة عسير، بعد أن انقلب عليه الجرار الزراعي .

وقالت المصادر: نجا الشاب محمد الثوابي أحد سكان قرية السودة في غرب أبها من الموت حينما كان يقوم بحراثة المزارع والمدرجات الزراعية وزراعتها بمنتج البر، بعد تساقط الأمطار وأثناء عمله تفاجأ بانحراف الآلة الزراعية ” الحراثة ” لتنقلب من إحدى المزارع إلى مزرعة أخرى.

وأضافت المصادر : إلا أن العناية الإلهية أنقذت الشاب دون أن يتعرض لأية إصابة أو أذى.