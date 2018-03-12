الكشف عن ” فورد ايدج ” المحسنة بمحرك ديزل بقوة 235 حصان

جنيف(صدى):

كشفت فورد النقاب بصورة رسمية عن ايدج المحسنة في أوروبا بعد ظهورها لأول مرة في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات في وقت سابق من هذا العام. ووصفت ” إيدج ” بأنها ” أكثر سيارات الشركة متعددة الاستخدامات تطوراً من الناحية التكنولوجية ، وتتميز بواجهة أمامية جديدة ، شبك أمامي مطور ومصابيح أمامية بتقنية LED. وتتميز أيضا بغطاء جديد للمحرك وباب خلفي محدث.

وستكون التغييرات الداخلية بسيطة نسبيًا ولكنها تتضمن كونسول وسطي معاد تصميمه ومحدد نقلات دوار جديد. كما سيجد السائقون أيضًا ” مجموعة تجهيزات رقمية ثلاثية الأبعاد وشاحن ذكي لاسلكي اختياري ونظام صوتي جديد ممتاز من B & O PLAY تم تصميمه خصيصًا من أجل ايدج.

وسوف يرغب السائقون الذين يبحثون عن شيء أكثر أناقة في الحصول على ايدج في نسخة ST-Line والتي تتميز بتشكيلة إضافية من الألوان وشبكة سوداء. كما يحتوي الطراز أيضًا على عجلات مقاس 20 بوصة وتصميمات داخلية متميزة مع دواسات ألمنيوم بالإضافة إلى مقاعد مثقبة ميكو ديناميكا.

ومن حيث التكنولوجيا ، حصلت السيارة على عددًا من أنظمة مساعدة السائق, وتشمل الميزات الأوروبية الجديدة نظام مثبت السرعة التكيفي مع نظام Stop-and-Go ، ومساعد الحفاظ على المسار ونظام فرامل ما بعد التصادم.

وتحت غطاء المحرك ، هناك محرك ديزل جديد ايكوبلو سعة 2.0 لتر بشاحنين توربينيين ينتج 235 حصانًا ويتم مرافقته مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ونظام دفع رباعي قياسي. ويمكن للسائقين الذين لا يحتاجون إلى الكثير من الأداء أن يختاروا محرك EcoBlue سعة 2.0 لتر أقل قوة بواقع 148 حصان و 187 حصان.

وبعد ظهور ” إيدج ” لأول مرة في معرض جنيف للسيارات ، سيتم طرح الطراز للبيع في أوروبا في وقت لاحق من هذا العام.