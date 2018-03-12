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أمير عسير ينعي رحيل أخيه الأمير بندر بن خالد

أمير عسير ينعي رحيل أخيه الأمير بندر بن خالد
أبها(صدى):

نعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، أمير منطقة عسير ، أخيه صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز ، الذي توفي قبل قليل .

ودعا له بالرحمة والمغفرة ، وأن يتغمده الله تعالى بواسع رحمته .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 43948 ] نشر منذ 43 دقيقة

الله يرحمه ويغفر له ، ابن ذك الطيِّب الخيِّر ، الله يسكنهما جناته الواسه ووالدينا وكل عبدٍ مخلص ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 43948 ] نشر منذ 41 دقيقة

ويحسن عزاكم ياسمو الأمير وكافة الأسرة الكريمه .. آمين ,,

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