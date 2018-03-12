أمير عسير ينعي رحيل أخيه الأمير بندر بن خالد

أبها(صدى):

نعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، أمير منطقة عسير ، أخيه صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز ، الذي توفي قبل قليل .

ودعا له بالرحمة والمغفرة ، وأن يتغمده الله تعالى بواسع رحمته .