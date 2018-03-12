أمير عسير ينعي رحيل أخيه الأمير بندر بن خالد
نعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، أمير منطقة عسير ، أخيه صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز ، الذي توفي قبل قليل .
ودعا له بالرحمة والمغفرة ، وأن يتغمده الله تعالى بواسع رحمته .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43948 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ، ابن ذك الطيِّب الخيِّر ، الله يسكنهما جناته الواسه ووالدينا وكل عبدٍ مخلص ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43948 ] نشر منذ 41 دقيقة
ويحسن عزاكم ياسمو الأمير وكافة الأسرة الكريمه .. آمين ,,