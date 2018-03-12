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انطلاق مشروع الرسم والتصوير التشكيلي بتعليم عسير

انطلاق مشروع الرسم والتصوير التشكيلي بتعليم عسير
محمد بن طحيطح(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عن انطلاق مسابقة الرسم والتصوير التشكيلي  بعنوان ” رؤيتنا .. لبناء وطننا “، والتي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على مستوى إدارات التعليم بالمملكة ، وذلك ضمن خطة وكالة التعليم الحالية .

وأوضح  رئيس قسم التربية الفنية ” المشرف العام على المسابقة ” بتعليم المنطقة  الأستاذ خالد الشهري ، أن المسابقة تهدف إلى تحسين أداء الطلاب للمنافسة على المستويات المتقدمة دوليًا ، واعتزازهم بحضارتهم الإسلامية العربية وهويتهم الوطنية وإرثها الفني ، والارتقاء بمخرجات التعليم في مجال النشاط الفني ،  فيما تستهدف طلاب التعليم العام في جميع المراحل الدراسية ، لافتًا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل يضم كلاً من : رئيس وحدة التربية الفنية بمكتب تعليم أبها الأستاذ محمد آل مداوي ، ورئيس وحدة التربية الفنية بمكتب خميس مشيط الأستاذ عبدالله الفيفي ، ومشرف مركز الهوايات الفنية والمهنية الأستاذ خالد سعيد ، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ مدارس المنطقة بضوابط وشروط المسابقة .

وأضاف الشهري ،أنه يتعين على المدارس إرسال المشاركات إلى إدارة النشاط الطلابي ” الفني ” في موعد أقصاه 30من شهر رجب المقبل .


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