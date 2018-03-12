بالفيديو.. لأول مرة.. رد ناري لشيرين عبدالوهاب على قرار سجنها

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ في أول تعليق على حكم سجنها أنها تحترم القضاء المصري ، خلال لقاء تليفزيوني معها .

وقالت شيرين خلال اللقاء ، أنها تحترم قضاء بلدها ولكن هناك بعض التعسف والظلم في حقها .

مقشيره إلى إنه تم تناقل كل ما هو سلبي، اما الايجابيات فلا أحد ينظر لها ، ورفضت أن يتم ” التشكيك بوطنيتها ” .

ولفتت عبد الوهاب الى أنّ أغنية ” ما شربتش من نيلها ” لن تغنّيها أبداً بعد الآن، مشيرة الى انه يحق لأي شخص غناء الاغنية إلا انها لن تقوم بذلك أبداً.