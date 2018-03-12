بالفيديو.. لأول مرة.. رد ناري لشيرين عبدالوهاب على قرار سجنها
أكدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في أول تعليق على حكم سجنها أنها تحترم القضاء المصري ، خلال لقاء تليفزيوني معها .
وقالت شيرين خلال اللقاء ، أنها تحترم قضاء بلدها ولكن هناك بعض التعسف والظلم في حقها .
مقشيره إلى إنه تم تناقل كل ما هو سلبي، اما الايجابيات فلا أحد ينظر لها ، ورفضت أن يتم ” التشكيك بوطنيتها ” .
ولفتت عبد الوهاب الى أنّ أغنية ” ما شربتش من نيلها ” لن تغنّيها أبداً بعد الآن، مشيرة الى انه يحق لأي شخص غناء الاغنية إلا انها لن تقوم بذلك أبداً.
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نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3033 ] نشر منذ 6 دقائق
احسنت الرد و ربنا معاكي