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بالفيديو.. لأول مرة.. رد ناري لشيرين عبدالوهاب على قرار سجنها

بالفيديو.. لأول مرة.. رد ناري لشيرين عبدالوهاب على قرار سجنها
أماني الغامدي(صدى):

أكدت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ في أول تعليق على حكم سجنها أنها تحترم القضاء المصري ، خلال لقاء تليفزيوني معها .

وقالت شيرين خلال اللقاء ، أنها تحترم قضاء بلدها ولكن هناك بعض التعسف والظلم في حقها .

مقشيره إلى إنه تم تناقل كل ما هو سلبي، اما الايجابيات فلا أحد ينظر لها ، ورفضت أن يتم ” التشكيك بوطنيتها ” .

ولفتت عبد الوهاب الى أنّ أغنية ” ما شربتش من نيلها ” لن تغنّيها أبداً بعد الآن، مشيرة الى انه يحق لأي شخص غناء الاغنية إلا انها لن تقوم بذلك أبداً.

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3033 ] نشر منذ 6 دقائق

احسنت الرد و ربنا معاكي

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