الملحقية الثقافية تشارك باحتفالات ” يوم التراث ” بجامعة الدول العربية

القاهرة(صدى):

شاركت الملحقية الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام بالمملكة العربية السعودية في احتفالات يوم التراث الثقافي العربي والذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ( قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الثقافة )اليوم الاثنين، بمقرها بالقاهرة، بحضور معالي وزير الاوقاف أ.د / محمد مختار جمعة ، ومعالي وزير أمين عام المجلس الأعلى الآثار الدكتور مصطفى وزيري ، ومكرم محمد أحمد- رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ضم المعرض السعودي والذي حظي بتفاعل وحضور كبير من الزوار على ركن للملابس السعودية، إضافة إلى توزيع الصور والكتيبات التي تعكس التنوع التاريخي والجغرافي والثقافي الذي تزخر به المملكة، إلى جانب تقديم الحلوى والقهوة السعودية للزائرين .

تهدف الملحقية من الاحتفال بهذا اليوم هو إحياء التراث الثقافي العربي وإظهار قيمته ودوره الأصيل في بناء القيم الإنسانية والاعتزاز بالماضي، فضلا عن خلق حالة من التواصل بين الأجيال الجديدة لوطنهم وحضارتهم العربية .