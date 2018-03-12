لعبة الحوت الأزرق تدفع طالبة للانتحار

تونس(صدى):

أقدمت طالبة تونسية بالصف الثالث الإعدادي ، على إنهاء حياتها بالانتحار شنقاً ، بسبب لعبة الحوت الأزرق .

وتعود الواقعة عندما عثرت اسرة الطالبة عليها معلقة بحبل داخل غرفتها ، استجابة للعبة الحوت الأزرق ، حيث تفرض هذه اللعبة التي ظهرت لأول مرة بروسيا وذهب ضحيتها مئات الأشخاص، تسلق المرتفعات، وبلوغ الأسطح والجسور لتحث اللاعب، في المرحلة الخمسين والأخيرة، على الانتحار.

يٌشار إلى أنه تعد هذه حادثة الانتحار الثانية خلال أسبوعين في الولاية نفسها، علاوة على إنقاذ طالب، وآخر يرقد بالمستشفى الجامعي بالمهدية.

ودعا الأولياء، الذين تجمعوا أمام المعهد الإعدادي بسيدي علوان، السلطات إلى ضرورة التدخل السريع من أجل إنقاذ أطفالهم، وإيجاد حل جذري لإدمان لعبة الحوت الأزرق التي أخذت في الانتشار.