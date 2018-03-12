أمير عسير يتسلم تقرير مجلس شباب المنطقة

محمد بن طحيطح (صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم بمكتبه بالإمارة أمين مجلس شباب منطقة عسير عادل بن عبدالله آل عمر والذي قدم لسموه تقريراً مفصلاً عن أعمال المجلس خلال الفترة الماضية وبين ” آل عمر ” خلال اللقاء أن المجلس قدم في الفترة الماضية عدد من برامج الريادة المجتمعية وبرامج ريادة الأعمال في مختلف المجالات التي تهتم بفئة الشباب والشابات في المنطقة حيث اقام المجلس خلال الفترة الماضية اكثر 340 فعالية وبرنامج شبابي , وبلغ عدد المستفيدين من البرامج التأهيلية والتطويرية أكثر من 3400 مستفيد في برامج نوعية حرص المجلس من خلالها على تهيئة الشباب للدخول لسوق العمل , بالاضافة الى توفير اكثر من 1000 فرصة عمل للشباب بالتعاون مع عدد من الشركاء في المنطقة .

واضاف ان المجلس قدم عدد من البرامج التمويلية التي تهدف لدعم الشباب وتمكينهم من الدخول لسوق العمل والاستفادة من مقدرات هذا الوطن بتقديم الدعم المالي وجميع سبل التمكين بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

يذكر ان مجلس شباب منطقة عسير سبق وان حصل على جائزة ابها في مجال الخدمة الوطنية وجائزة المفتاحة وجائزة المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية .