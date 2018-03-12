فعالية 1974 لعشاق القهوة تطلق نسختها الثانية بالمفتاحة

محمد بن طحيطح(صدى):

تطلق فعالية 1974 لعشاق القهوة نسختها الثانية 23-25 مارس الجاري بمركز الملك فهد الثقافي – قرية المفتاحة، برعاية من الهيئة العامة للترفيه وبالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير.

وكانت الفعالية قد أقيمت شهر نوفمبر الماضي، وأخذت هوية فصل الخريف، ولاقت رواج وسمعة جيّدة، مبنيّة على عدد الحضور وآراء الزوار في وسائل التواصل الاجتماعي، وحصلت على تقييم متقدم على معايير هيئة الترفيه ومن أفضل فعاليات ذات الشهر.

وستأخذ الفعالية هوية الأجواء الربيعية التي تمتاز فيها منطقة عسير عموما، ويتناسب تاريخ تنفيذها مع بداية فصل الربيع.

وسيكون للفعالية قسمين، أحدهما خارجي بالساحة الخارجية مقابل المسرح وتتضمن بوثات القهوة والفودتركس والجلسات، بالإضافة لمسرح لعرض ضوئي ثلاثي الأبعاد، ومنطقة ألعاب تفاعلية حديثة وعرض موسيقي لفرقة الحجاز.

في حين يقام بمسرح المفتاحة عرض استعراضي لفرقة الشيّاب الكويتية، وعرض بلاك لايت شو لفرقة LED Tron الإيطالية.

وسينقسم برنامج عروض الفعالية لفترتين يوميا، كل عرض سيخصص له ما يقارب عدد 3500 تذكرة ليكون استيعاب اليوم الواحد 7000 شخص.